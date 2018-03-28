بيانيتش مطلوب في باريس 

ذكرت مصادر صحيفة رغبة باريس سان جيرمان الفرنسي خطف متوسط ميغدان يوفنتوس الدولي، البوسني ميرايليم بيانيتش، وتقديم عرض كبير له لإقناعه وناديه بالتحول لملعب حديقة الأمراء.

وقالت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية بأن إدارة الـ”بي إس جي” بصدد تقديم عرض للاعب يوفنتوس يمتد لخمسة مواسم يتقاضى على إثرها 8 ملايين يورو سنويا وهو ضعف ما يتقضاه اللاعب في فريقه الحالي يوفنتوس.

وبخصوص موقف يوفنتوس من عرض النادي الفرنسي، أشار موقع كالشيو ميركاتو إلى أن اليوفي قد يقبل برحيل اللاعب في حال تضمن عرض النادي الباريسي دفع ضعف تكاليف انتقاله من روما إلى اليوفي الصيف ماقبل الماضي حينما دفعت إدارة السيدة العجوز 32 مليون يورو.

وتأتي هذه الأخبار في ظل تكهنات بتولي الإيطالي أنطونيو كونتي قيادة الفريق الباريسي الموسم القادم وهو الذي سيقنع النادي واللاعب بقبول العرض.

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