اخبار الرياضة

دراجات بنغازي تتسابق ضد الساعة

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقام الاتحاد الفرعي للدراجات بمدينة بنغازي سباقاً ضد الساعة لفئات الناشئين والأواسط والكبار بمشاركة 6 أندية هي: الهلال والأهلي والنصر والسواعد والوحدة العربية وبنغازي.

وفي فئة الناشئين توج باللقب مفتاح الاسكندراني من الهلال، متفوقاً على زميله بالفريق أحمد الكبيلي ودراج نادي بنغازي ميلاد فتحي.

وضمن منافسات الأواسط حاز على اللقب، علي عبدالله من السواعد، تاركاً المركزين الثاني والثالث لدراجي بنغازي والأهلي فرج الرملي وأيوب مرعي.

أما بفئة الكبار فقد كانت القمة والتتويج باللقب لدراج الأهلي، أحمد سويكر، كما حاز زميله بالفريق علي أبوبكر بالترتيب الثاني، فيما نال دراج النصر خليفة فرج المركز الثالث.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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