نجوم الصابرية يتفوق على الصقور ويترشح لنهائي كأس المصغرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق فريق الصابرية في ملعب نادي السويحلي في مصراتة اليوم الأربعاء فوزا على فريق الصقور بهدفين مقابل هدف

وجاء الهدف الأول لنجوم الصابرية عند الدقيقة العاشرة من الشوط الأول عن طريق اللاعب مهند الطيب وعادل الصقور عند الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني عن طريق اللاعب محمد الدناع وتمكن لاعب نجوم الصابرية من إضافة الهدف الثاني عن طريق اللاعب سراج كرناف .

وبهذا الفوز يتأهل فريق نجوم الصابرية للمباراة النهائية يوم الجمعة المقبل ليلاقي الفائز من مباراة غدا الخميس بين فريقي اليرموك والجهاد .

وأدار اللقاء الحكام مصطفى الحداد وزايد قمرة وبسام اعنيبة وكان المراقب ناصر المهدي .

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