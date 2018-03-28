النصر يتصدر المجموعة الثانية بالفوز على نجوم أجدابيا

حقق فريق النصر بملعب المرج فوزا صعبا على فريق نجوم اجدابيا بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليعود من بعيد ويتصدر المجموعة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدفي النصر، مجدي خالد وسالم المسلاتي. أما هدف نجوم أجدابيا، فحمل توقيع ناصر العروسي، قبل صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى ثلاث وعشرين نقطة، فيما توقف رصيد نجوم أجدابيا عند النقطة الثامنة.

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