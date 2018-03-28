نادي الاتحاد يدعم صفوفه بصانع الألعاب الأميركي في كرة السلة جبريل سايمون

ذكرت مصادر إعلامية أن نادي الاتحاد دعم صفوفه بصانع الألعاب الأميركي في كرة السلة، جبريل سايمون .

هذا وتأهل الاتحاد إلى الدور السداسي لبطولة ليبيا، والتي ستقام بنظام التجمع من مرحلتين، الأولى بمدينة البيضاء وتنطلق في التاسع من أبريل المقبل، والمرحلة الثانية ستقام بالصالة الكبرى بطرابلس بداية من الثالث والعشرين من أبريل المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا