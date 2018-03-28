الاتحاد الليبي يحدد شكل دورة الترقي وآليات الصعود لـ«الممتاز»

طرابلس – بوابة الوسط: الصديق

كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم آليات صعود الفرق من دوري الدرجة الأولى إلى الممتاز، من خلال دورة الترقي التي سيشارك فيها 6 فرق، وهي «أبي سليم واليرموك والصداقة بشحات ونجوم بنغازي وأساريا والهلال بسبها».

ونص قرار الاتحاد، الذي أصدره اليوم، على أن تقام مباريات الدور السداسي من مرحلة واحدة «ذهاب فقط»، على أن يصعد للدوري الممتاز فريقان صاحبا المركزين الأول والثاني.

كما نص القرار على أن تقام جميع المباريات على الملاعب المعتمدة في نطاق الاتحاد الفرعي مصراتة، وتحددها لجنة تنظيم المسابقات.

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