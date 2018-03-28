تعرّف على حكام المرحلة المصيرية في الدوري الليبي

طرابلس – “بوابة الوسط ” الصديق قواس

اختارت لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم أطقم مباريات الأسبوع الخامس من الدورى الممتاز عن المجموعات الأربعة.

الخميس

وتقام مباريات الخميس بعد أن أسندت لجنة التحكيم مباراة الترسانة والاتحاد على ملعب طرابلس الدولي للحكم الطاهر فرج والمساعدين ابراهيم أبوكوز ومنجى بوشكيوة فيما كلف خالد حسين رابعًا والمراقبة أُسندت لعلي الزويد.

الجمعة

وفي مباريات الجمعة تقام مواجهة بين رفيق والمدينة والتي ستقام بملعب مدينة الزواية وأسندت إدارتها لطاقم يتوسطه الحكم محمد الشلمانى بمساعدة باسم سيف النصر وعبد العاطى العبد ومراقب المباراة امحمد بن غرسة.

ويحتضن ملعب ترهونة مباراة المحلة وأبي الأشهر ويقود المباراة الحكم محمد رجب والمساعدان أسامة الورفلي وسالم المراكبي وناجي الزيتوني مراقبًا.

وعلى ملعب شهداء بنينا يحتضن لقاء الأخضر وخليج سرت بقيادة الحكم محمد امبيص رفقة المساعدين محمد الثمونى وداود لاغا.

ملعب مدينة مصراتة يلتقي فيه الاتحاد المصراتي والشط ويقود اللقاء الحكم السنوسي الحبيب والمساعدين عطية عبد القادر وعمر بن الخطاب ومراقب المباراة اسامة الاشهب.

ويستضيف الأهلى طرابلس على أرضه فريق الخمس ويتوسط اللقاء الحكم مفتاح العلمى والمساعدين عطية محمد ووليد ابوحرارة ومراقب اللقاء خيرى الماقوري.

السبت

ملعب امساعد يحتضن مباراة الاندلس والتحدى بقيادة الحكم احمد الشلمانى والمساعدين باسط عيد وعلاء حسين ومحمد الجديدي والمراقب آدم شحات.

ويستقبل ملعب بنينا الدولى لقاء الأهلى بنغازى والتعاون بصافرة الحكم ايمن الشريف رفقة المساعدين جمال الشريف ومحمد الزايدى ومراقب المباراة منصور الباح.

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