المتوسط:

يواجه فريق الترسانة مع ضيفه فريق الاتحاد، على ملعب الأكاديمية بجنزور في إطار مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس.

و يدخل فريق الترسانة هذه المباراة برصيده (7) نقاط من ثماني مباريات في المركز الخامس، فيما يدخل فريق الاتحاد برصيد (24) نقطة من نفس عدد المباريات في المركز الأول.

The post الترسانة يواجه الاتحاد في الدوري الممتاز للكرة القدم اليوم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية