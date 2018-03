المتوسط:

يواجه فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم مع نادي الخمس ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز يوم الجمعة المقبل.

وأعلن نادي الأهلي طرابلس أن المباراة ستقام في ملعب طرابلس في تمام الساعة 4 مساء.

وأضاف النادي ، أن التذاكر ستباع اليوم الخميس بمقر النادي الأهلي علي تمام الساعة 5:30مساء وسيستمر البيع ليوم الجمعة بداية من الساعة 9صباحاً بالأكشاك الخاصة ببيع التذاكر بالمدينة الرياضية .

The post الأهلي طرابلس يواجه الخمس في الدوري الليبي يوم الجمعة المقبل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية