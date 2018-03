المتوسط:

فاز فريق السويحلي لكرة على فريق فاينسيز البنيني بثلاثة أشواط نظيفة في البطولة الإفريقية لكرة الطائرة المقامة بمصر.

واستطاع السويحلي الانتصار على فريق فاينسيز البنيني في الثلاثة الأشواط نظيفة جاءت تفاصيلها كالآتي: 25 نقطة مقابل 9 نقاط و25 مقابل13و25 مقابل 10.

يذكر أن السويحلي يواجه لأمن الرئاسي الكونجولي اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءا.

