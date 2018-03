المتوسط:

أعلنت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم جدول مباريات الأسبوع الأول لتصفيات الصعود من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى.

ويتضمن الجدول هذه المباريات كالتالي ، يوم الخميس 05 أبريل 2018 (المجموعة الأولى) ، ومباراة العين ضد السواعد على ملعب المرج، ومباراة الصقور ضد خليج اجدابيا على ملعب شيخ الشهداء.

وأما مباريات الجمعة 06 أبريل (المجموعة الثالثة) ، ستقام مباراة أول الغربية ضد ثاني طرابلس على ملعب غريان، ومباراة فريق أول الجنوبية ضد ثاني الغربية على ملعب السويحلي، ويوم السبت 07 أبريل (المجموعة الثانية) مباراة الطيران ضد البروق على ملعب المرج، ومباراة الهوارية ضد المنار على ملعب بنغازي الجديدة، الساعة أما مباريات (المجموعة الرابعة) ستقام مباراة الأهلي المصراتي ضد ثاني الجنوبية على ملعب سرت، ومباراة أول طرابلس ضد ثالث الغربية على ملعب غريان.

The post اتحاد كرة القدم يعلن جدول مباريات الأسبوع الأول لتصفيات الصعود للدرجة الأولى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية