الإنتر ميلان برسم البيع !!

عين ليبيا

أعلنت شركة «Suning Group» الصينية المالكة لـ68 في المئة من أسهم نادي إنتر ميلان بكرة القدم عن عزمها لعرض النادي للبيع.

حيث قررت الشركة الصينية طرح حصتها من أسهم النادي للبيع وهي المالك الأكبر فيه، وذلك بسبب مشاكل اللعب النظيف، بالإضافة لغياب النادي عن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم الحالي، بحسب موقع «فوتبول إيطاليا».

هذا وترغب الشركة الصينية في بيع حصتها مقابل 600 مليون يورو، أما الأسهم المتبقية فهي لرئيس النادي إيريك توخير الذي ما يزال يمارس عمله كرئيس للنادي.

في سياق متصل يذكر بأن المدير الفني للنادي والتر سباليتي قد غادر النادي بعد تقديم استقالته.

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