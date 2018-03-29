باريس يدخل على خط ليفاندوفسكي

أكدت صحيفة “آس” المدريدية استعداد باريس سان جيرمان الفرنسي دفع 150 مليون يورو لإقناع بايرن ميونخ الألماني بالتخلي عن المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الباريسي بدأ في مزاحمة ريال مدريد، أكثر الراغبين في ضم المهاجم البولندي من بايرن ميونخ، حيث يتطلع نادي العاصمة لتجديد صفوف الفريق بأكثر من لاعب للموسم القادم ويضع اللاعب هدفا في السوق القادم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه ليفاندوفسكي الذي انتقل إلى بايرن ميونخ في صيف 2015 قادما من بروسيا دورتموند، عن رغبته في مغادرة النادي البافاري وخوض تجربة جديدة.

وأشارت ذات التقارير إلى أن إدارة البايرن ستبيع اللاعب خلال الصيف وتضع أمامها خيارين لتعويضه، أولهما مهاجم تشلسي، ألفارو موراتو، و مهاجم بي إس جي، إيندسون كافاني.

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