ساوثغيت يستقر على تشكيلة المونديال

أكد مدرب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم غاريث ساوثغيت استقراره على 20 لاعبا من أصل 23 سيسافرون إلى روسيا لتمثيل المنتخب الإنجليزي في كأس العالم.

ونشرت كالة الأنباء الإسبانية تصريحات المدرب الشاب بعد ودية إيطاليا، الذي أكد من خلالها انحصار خياراته بعد المباريات الودية.

وسيعلن ساوثغيت قائمة من 35 لاعبا في مايو القادم للاختبار الأخير قبل أن يعلن عن قائمته النهائية.

وسيختار المدرب مجموعة كبيرة من اللاعبين في المعسكر الأخير لتعويض أي إصابات أو انخفاض مفاجيء على المستويين البدني والفني للاعبين، أو تعرض أحدهم لإصابة مفاجأة .

ورغم عدم ذكره لأي لاعب في قائمته، يجمع كثيرون على تضمنها للاعبي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وجيسي لينغارد ومهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي ولاعب توتنهام دايلي ألي، بالأضافة لجون سوتنز وكيل وولكر، ورحيم ستيرلينغ، لاعبو مان سيتي ، ومتوسط ميدان ليفربول جوردن هيندرسون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية