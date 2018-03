المتوسط:

يفتقد فريق برشلونة الإسباني خدمات لاعبه الفرنسي الدولي لوكاس دين، لمدة 3 أسابيع، بسبب الإصابة التي تعرض لها في عضلة الفخذ مع منتخب الديوك خلال الأجندة الدولية.

وذكرت صحيفة (سبورت) الكتالونية، أن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، يملك خيارا جيدا في الجبهة اليسرى لتعويض المصاب لوكاس دين، بالاعتماد على واحد من الثنائي لاماسيا مارك كوكوريلا أو ميراندا.

وأضافت الصحيفة أن كوكوريلا حصل على فرصة المشاركة مع برشلونة في أكتوبر الماضي ضد مورسيا في كأس ملك إسبانيا، ويملك شخصية قوية وأداء رائعا على مستوى الهجوم، لذلك جدد النادي عقده في الفترة الماضية.

وعقب الفحوص التي خضع لها دين (24 عاما)، أمس، تأكد غيابه عن مباراتي برشلونة أمام فريقه السابق روما الإيطالي بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة فريق روما يوم الأربعاء المقبل على ملعب «كامب نو» في مباراة الذهاب، قبل أن تتجدد المواجهة بين الفريقين بعدها بستة أيام على الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية.

وبات دين أحدث المنضمين لقائمة مصابي برشلونة، التي تضم الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي وحارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن، ولاعب وسط الملعب الإسباني سيرجيو بوسكيتس.

ومن المرجح أن يلحق دين، الذي شارك في 19 مباراة مع برشلونة بمختلف المسابقات هذا الموسم، بالمباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا، التي تجمع الفريق الكتالوني مع إشبيلية يوم 21 أبريل المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميراندا هو الظهير الثاني الذي يستطيع فالفيردي الاعتماد عليه في الجبهة اليسرى والذي يقدم مستوى جيدا في عمر الـ 18، ويمتاز بالتسديدات القوية بالرغم من صغر جسده.

The post برشلونة يبحث عن بديل لوكاس دين بعد إصابته مع الديوك appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية