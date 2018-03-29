أبوسليم يكثف استعداده للسداسي 

كثّف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبوسليم الرياضي من تدريباته اليومية داخل الملعب الرئيسي في النادي استعدادا لخوض منافسات المرحلة الثانية من مباريات الدور السادسي لأندية الدرجة الأولى الساعية للتأهل إلى الدوري الليبي الممتاز الموسم المقبل.

ويحاول المدرب الوطني أبوبكر باني مع مساعده أكرم الهمالي تهيئة الفريق لتحقيق حلم الإدارة وأهالي منطقة أبوسليم لمشاهدة فريقهم ضمن أندية الدوري الممتاز .

كما أن لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم أصدرت قرارا قبل يومين يوجب تعديل طريقة نظام المسابقة حيث ستكون بطريقة التجمع ومن مرحلة واحدة “الذهاب فقط” على الملاعب المعتمدة في نطاق الاتحاد الفرعي مصراتة حيث يسعى فريق أبوسليم إلى العودة لجمهوره الكبير بورقة التأهل من أمام فرق عريقة أمثال الصداقة شحات واليرموك جنزور والهلال سبها.

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