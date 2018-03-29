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يونايتد يسعى لضم فيدال الصيف المقبل

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت الصحافة التشيلية الصادرة صباح الخميس أن مانشستر يونايتد يتطلع للتعاقد مع لاعب الوسط الدولي أرتورو فيدال نجم فريق بايرن ميونخ الألماني.

وأوضحت صحيفة لاكوارتا التشيلية أن يونايتد يستعد لتقديم عرض قيمته 60 مليون دولار لضم فيدال الصيف المقبل.

كما أن الفريق الإنجليزي على استعداد لدفع 18 مليون دولار كراتب سنوي للظفر بخدمات النجم التشيلي فيدال.

وبهذا ستقطع إدارة مانشستر يونايتد الطريق أمام منافسه اللندني تشلسي الذي يرغب هو الآخر في ضم النجم التشيلي الصيف المقبل وفق رغبة المدرب الإيطالي كونتي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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