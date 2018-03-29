يونايتد يسعى لضم فيدال الصيف المقبل

ذكرت الصحافة التشيلية الصادرة صباح الخميس أن مانشستر يونايتد يتطلع للتعاقد مع لاعب الوسط الدولي أرتورو فيدال نجم فريق بايرن ميونخ الألماني.

وأوضحت صحيفة لاكوارتا التشيلية أن يونايتد يستعد لتقديم عرض قيمته 60 مليون دولار لضم فيدال الصيف المقبل.

كما أن الفريق الإنجليزي على استعداد لدفع 18 مليون دولار كراتب سنوي للظفر بخدمات النجم التشيلي فيدال.

وبهذا ستقطع إدارة مانشستر يونايتد الطريق أمام منافسه اللندني تشلسي الذي يرغب هو الآخر في ضم النجم التشيلي الصيف المقبل وفق رغبة المدرب الإيطالي كونتي.

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