الأندية الليبية تتسابق في جلب المحترفين وعينها على التتويج بالبطولة

بنغازي 29 مارس 2018 ( وال ) – تتسابق الأندية الليبية في كرة السلة والمتأهلة إلى نهائيات ليبيا للعبة في جلب والتعاقد مع لاعبي محترفين من خارج الديار يعززون صفوف تشكيلتهم في مرحلة التتويج، وذلك حساب ما تقرر من الاتحاد الليبي للعب في إمكانية التعاقد مع أجانب إلا في مرحلة النهائيات.

البطولة الليبية للكبار، انطلقت على قدم وساق، حيث يشارك في البطولة الليبية أحدى عشر فريقاً قسمت إلى مجموعتين، فقد ضمت المجموعة الأولى ستة للمنطقة الغبية، والثانية فرق ضمت خمسة فرق للمنطقة الشرقية.

وقد تأهل إلى النهائيات كل من النصر حامل ثلاثية الموسم الماضي والاتحاد والأهليان، في انتظار المتأهل من لقاء الهلال والشباب والمروج والمدينة لكي يتمم الفرق لتي ستتبارى في النهائيات على التتويج باللقب

دواين يعزز صفوف المشوار

ونجحت إدارة النادي الأهلي بنغازي في التعاقد مع الأمريكي دواين ميتشلى، وذلك لتعزيز صفوف الفريق الذي أنهى المراحل الثلاثة في الدوري الليبي ثاني الترتيب برصيد 20 نقطة.

والتحق اللاعب الأمريكي دواين بمعسكر إعداد فريق المشوار الطويل الذي يجريه في تونس، استعداد لخوض نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة , التي ستنطلق 8 ابريل القادم .

ويخوض دواين ميتشلي البالغ من العمر 36 عاماً وطوله 1.96 مرحلة جديدة في حياة بتواجده لأول مرة في أفريقيا، بعد أن ترحل بين قارات أسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية.

الاتحاد يتعاقد مع سايمونس

ظفر فريق الاتحاد الأول لكرة السلة صاحب الترتيب الثاني برصيد 27 نقطة بخدمات اللاعب الأمريكي جيريل سايمونس، وذلك لتعزيز صفوف الفريق في نهائيات ليبيا لكرة السلة، والمقرر إقامتها في الثامن من شهر أبريل المقبل.

ووصل جيريل سايمونس 1.88 سم خلال الأيام الماضية إلى طرابلس والتحق بتدريبات الفريق ، وكان سايمونس مواليد 1993 قد خاض عدة تجارب احترافيه قبل الاتحاد أهمها في مونتينيجرو والأورجواي والأرجنتين وبلغاريا.

الأمريكى جاستن توبس يعود للأهلى طرابلس

سجل المحترف الامريكى جاستن توبس عودة جديدة لفريق الاهلى طرابلس بعد مشاركته السابقة فى بطولة الاندية العربية لكرة السلة 2015 ، ويأتى تعاقد الاهلى طرابلس مع جاستن توبس من أجل تعزيز صفوفه خلال نهائيات الدورى التى ستنطلق فى بنغازى يوم 8 ابريل القادم

ويملك جاستن القادم من نادى الشمال القطرى تجربة احترافية كبيرة حيث لعب فى كندا والصين وفرنسا وجورجيا والمانيا واليونان وكوريا الجنوبيه ولبنان مع الهومنتمن

انتظار وترقب

في المقابل الجماهير الرياضية العاشقة لكرة السلة مازالت تترقب وتنتظر باقي الفرق المتأهل والتي ستتأهل إلى نهائيات ليبيا لكرة السلة هل ستتعاقد مع إضافات جديدة تدعم وتعزز صفوفها لتكون إضافة قوية في النهائيات، فالنصر حامل ثلاثية الموسم الماضي إلى حد هذه اللحظة لم يتعاقد مع محترف يعزز تشكيلته الأساسية ( وال – بنغازي ) ر إ / س أ

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