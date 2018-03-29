اخبار الرياضة

النصر يسعى لتأكيد الصدارة

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل فريق النصر الأول لكرة القدم تقديم عروضه المميزة في مرحلة الإياب تحت قيادة المدرب عبد الحفيظ اربيش.

وباتت حظوظ النصر وافرة بالتأهل لرباعي التتويج باللقب بعد تعثر التحدي بطل مرحلة الذهاب، اذ يسعى النصر لمواصلة سلسلة انتصارته.

وفي هذا الصدد يستعد الفحامة لمواجهة فريق النجمة ودياً يوم السبت المقبل على أرضية ملعب النادي.

وسيحاول المدرب عبد الحفيظ اربيش إشراك أكثر عدد من اللاعبين للاستفادة منهم في باقي الجولات وخاصة في مباراة التحدي التي ستكون حاسمة لمعرفة هوية المتأهل للدور الرباعي عن المجموعة الثانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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