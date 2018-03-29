النصر يسعى لتأكيد الصدارة

يواصل فريق النصر الأول لكرة القدم تقديم عروضه المميزة في مرحلة الإياب تحت قيادة المدرب عبد الحفيظ اربيش.

وباتت حظوظ النصر وافرة بالتأهل لرباعي التتويج باللقب بعد تعثر التحدي بطل مرحلة الذهاب، اذ يسعى النصر لمواصلة سلسلة انتصارته.

وفي هذا الصدد يستعد الفحامة لمواجهة فريق النجمة ودياً يوم السبت المقبل على أرضية ملعب النادي.

وسيحاول المدرب عبد الحفيظ اربيش إشراك أكثر عدد من اللاعبين للاستفادة منهم في باقي الجولات وخاصة في مباراة التحدي التي ستكون حاسمة لمعرفة هوية المتأهل للدور الرباعي عن المجموعة الثانية.

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