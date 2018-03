انطلاق فعاليات اليوم الأخير للبطولة الأفريقية للناشئين والشباب لرفع الأثقال

بدأت منذ قليل فعاليات اليوم الأخير للبطولة الأفريقية للناشئين والشباب والمؤهلة لدورة الألعاب بالأرجنتين 2018، والتي تم تنظيمها في مصر بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 26 الي 29 مارس 2018.

وانطلقت منافسات السيدات في أوزان 75ك و+75ك و90 ك، بالإضافة إلى +90ك، حيث تشارك الدولة الليبية في هذه البطولة بجانب 11 دولة هي الجزائر، بتسوانا، الكونغو، مدغشقر، موريشيوس، سيشل، جنوب أفريقيا، تونس، أوغندا.

