5 صافرات عربية في المونديال

(رويترز)- اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) خمسة حكام عرب لإدارة مباريات في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا لكن من المستبعد ظهور أي منهم في المباراة الافتتاحية في 14 يونيو المقبل.

ووقع اختيار الفيفا على 36 حكما منهم السعودي فهد المرداسي والإماراتي محمد عبد الله والبحريني نواف شكر الله والمصري جهاد جريشة والجزائري مهدي عبيد شريف.

وضمت قائمة الحكام المساعدين تسعة من العرب، من إجمالي 63، وبواقع خمسة من آسيا وأربعة من أفريقيا.

وقال الفيفا إنه سيراقب الحكام والمساعدين للتأكد من جاهزيتهم حتى موعد كأس العالم كما أكد دخولهم في معسكر قبل انطلاق كأس العالم بعشرة أيام وسيشهد التدريب على استخدام نظام حكم الفيديو.

وسيمثل العرب أربعة منتخبات في نهائيات البطولة المقرر إقامتها في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو حزيران وحتى 15 يوليو تموز.

وستخوض السعودية مباراة افتتاح كأس العالم أمام أصحاب الأرض لذا من المستبعد ظهور أي حكم عربي في اليوم الأول للبطولة. وستشارك أيضا مصر وتونس والمغرب في كأس العالم.

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