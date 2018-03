المتوسط:

تشارك ليبيا في بطولة متميزي كرة المضرب الأفريقية تحت 16 عاما باللاعبين سفيان بادي وأحمد قشوط، والمقرر لها أن تكون في 15 إبريل المقبل، في تونس لمدة خمس أيام.

ويشارك في البطولة 32 لاعبًا من بلدان ليبيا ومصر وتونس والجزائر والمغرب وبتسوانا وجنوب أفريقيا وأوغندا وكينيا وغانا ونيجيريا وزيمباوي ومدغشقر.

