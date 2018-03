المتوسط:

يواصل فريق الأهلي طرابلس، اليوم الخميس، تدريباته، الأخيرة، استعدادا لمواجهة الخمس،ـ غدا الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز، وذلك بملعب طرابلس، في تمام الساعة الرابعة مساءا.

تجرى تدريبات الفريق بالملعب الرئيسي بالنادي الأهلي، حيث نشرت الصفحة الرسمية للنادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا ترصد عمليات تدريب الفريق استعداد للمواجهة.

