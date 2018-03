اليوم.. 5 مباريات بالدوري الليبي.. تعرف عليها

المتوسط:

تتواصل اليوم الجمعة منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، بإقامة خمس مباريات، حسبما أعلنته لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم.

ويلتقي فريق الأخضر برصيد 14 نقطة، فريق خليج سرت برصيد 9 نقاط، بملعب شهداء بنينا، ضمن الجولة 11 لفرق المجموعة الثانية. ويستضيف فريق الاتحاد المصراتي برصيد 8 نقاط، نظيره فريق الشط برصيد 5 نقاط، بملعب مصراتة، ضمن الجولة ذاتها لفرق المجموعة الثالثة.

وضمن منافسات الجولة 12 لفرق المجموعة الرابعة، تقام ثلاث مباريات، ويحتضن ملعب طرابلس الدولي لقاء الأهلي طرابلس برصيد 22 نقطة، مع الخمس برصيد 14 نقطة. ويلتقي فريق رفيق برصيد 7 نقاط، مع فريق المدينة برصيد 20 نقطة، على ملعب الزاوية.

فيما يواجه فريق أبي الأشهر برصيد 6 نقاط، نظيره فريق المحلة برصيد 7 نقاط، بملعب ترهونة.

