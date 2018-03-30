أباتشي الأهلي بنغازي يحصد منافسيه في البطولة الأفريقية

أخبار ليبيا24- خاص

حصد فريق الأهلي بنغازي فوزه الرابع تواليا في البطولة الأفريقية للكرة الطائرة بعدما تغلب على ماونيقزا الكونجولي اليوم الجمعة بثلاثة أشواط دون مقابل.

جاءت تفاصيل الأشواط ( 25 / 18 ) و ( 25 / 23 ) و ( 25 / 16 ) وبهذه النتيجة يواصل الأهلي صدارته للمجموعة الثالثة بعدما حققت الفوز في جميع مبارياته وسيلتقي ممثل ليبيا منافسه سموحة المصري يوم غدٍ السبت على تمام الساعة السادسة.

وانطلقت بطولة الأندية الأفريقية لكرة الطائرة بنسختها السابعة والثلاثون الثلاثاء الماضي في جمهورية مصر ويشارك في البطولة 24 فريق ، ويلعب الأهلي بنغازي في المجموعة الثالثة رفقة فَرَق سموحة المصري و فاب الكاميروني والشرطة البنيني والجامعة الزمبابوي و موقازا الكونجولي.

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