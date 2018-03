زفيريف لنصف نهائي بطولة ميامي متقدما نحو لقبه الثالث

المتوسط:

واصل الألماني ألكسندر زفيريف مشواره نحو لقب ثالث في بطولات الماسترز، ببلوغه نصف نهائي بطولة ميامي الأمريكية للتنس، عقب تغلبه على منافسه الكرواتي بورنا تشوريتش بمجموعتين نظيفتين.

ويلتقي زفيريف في الدور نصف النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي 9 ملايين دولار، الإسباني بابلو كارينو بوستا الفائز بدوره على الجنوب إفريقي كيفين أندرسون بمجموعتين مقابل واحدة، تفاصيلها 6-4 و5-7 و7-6.

واستطاع زفيريف المصنف رابعا من حسم اللقاء لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و6-4، خلال ساعة واحدة و24 دقيقة.

