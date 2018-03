استقبال حافل لـ «ابراهيموفيتش» من الجماهير الأميركية

المتوسط:

حرص الجماهير ووسائل الإعلام الأميركية اليوم الجمعة، على تنظيم استقبال حافل للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من الجماهير لدى وصوله إلى الولايات المتحدة، للانضمام لصفوف فريق لوس أنجلوس جالاكسي المنافس بالدوري الأمريكي.

وكان المئات من أنصار ناديه الجديد في انتظاره عند وصول طائرته في مطار لوس أنجلوس الدولي اليوم الجمعة، والتقط إبراهيموفيتش مع معجبيه الصور التذكارية قبل أن يستقل حافلة سوداء أقلته إلى الفندق.

ولم يخض النجم السويدي سوى 7 مباريات هذا الموسم في صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، علما بأنه خضع لعملية جراحية في أربطة الركبة في أبريل الماضي أبعدته سبعة أشهر عن الملاعب.

