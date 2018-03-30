اليوفي يواجه الميلان في قمة الكالشيو

تعود عجلة الدوريات الأوروبية للدوران من جديد بعد توقف بسبب أيام الفيفا، وسينطلق الكالشيو في إيطاليا بقمة من العيار الثقيل تجمع بين المتصدر يوفنتوس وبين المنتعش بنتائج إيجابية في الفترة الأخيرة أي سي ميلان.

والتقى الفريقان في الذهاب بمباراة حسمها هيغوايين للسيدة العجوز بثنائية نظيفة وستتكر المواجهة مجددا شهر مايو في نهائي كأس إيطاليا.

وسيكون أمام اليوفي شهراً صعباً سيواجه اليوفي خلاله بطل أوروبا ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويعلم اليوفي جيد أنه لامجال أمامه لخسارة أي نقطة في الدوري، لأن ذلك سيجعل نابولي قادراً على استعادة الصداراة في حالة تعثره.

أما الميلان، فبعد خروجه من الدوري الأوروبي على يد أرسنال، سيقاتل من أجل حجز مقعد أوروبي للموسم المقبل، والبداية ستكون أمام كتيبة غوتوزو التي ستحاول العودة بنتيجة إيجابية من تورينو.

ونتيجة هذه المباراة صعبة التكهن، فالفريقان يمران بفترة انتعاشة كبيرة، ووحدها التسعين الدقيقة من ستحدد الفائز.

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