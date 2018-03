المتوسط:

ترشح المنتخب الوطني لرفع الأثقال بشكل رسمي لأولمبياد الأرجنتين للشباب خلال أكتوبر المقبل، بعدما أنهى مشاركته في منافسات بطولة أفريقيا التي احتضنتها مصر.

وحقق المنتخب الوطني لرفع الأثقال المركز الثالث في منافسات الناشئين والشباب ونجح في حصد 12 قلادة فضية وبرونزية.

The post «الأثقال الليبية» تترشح في أولمبياد الشباب بالأرجنتين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية