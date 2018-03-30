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ناينغولان يرفع شعار التحدي أمام برشلونة

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهر متوسط ميدان روما الإيطالي رادجا ناينغولان حماسه الشديد لمواجهتي برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مؤكدا على أن ذئاب العام سيواجهون الخصم الإسباني بدون خوف.

وقال اللاعب البلجيكي وفي ملخص لقائه مع “إل تيمبو” بأن روما يدرك صعوبة المباراة وخطورة الفريق الإسباني، منوها في الوقت ذاته إلى أن فريقه لايملك شيئا ليخسره، وطالب رفاقه برفع راية التحدي رغم الفروقات الكبيرة بين الفريقين.

كما اعتبر ناينغولا أن مواجهة برشلونة خير فرصة لإبراز الإمكانيات وإعطاء انطباع جيد عن الفريق ومايمكن أن يقدمه حتى وإن كان الخصم مرشحا فوق العادة لتخطي هذا الدور.

وأشاد رادجا بالفيرق الإسباني الذي لم يتلقى أي خسارة حتى الآن مؤكداً في الوقت ذاته بدم اندراجها تحت بند المستحيلات.

وقال اللاعب البلجيكي أن الفريق الإيطالي سيسافر إلى كاتلونيا بأسلوب هجومي ومفتوح عله يحقق مافشل فيه كل زوار ملعب الكامب نو هذا الموسم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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