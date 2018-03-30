هداف ليبيا التاريخي يرقُد في مشافي تونس دون ضجيج إعلامي

أخبار ليبيا 24-خاص

في صمت ودون ضجيج إعلامي أو كاميرات تضعه تحت أضوائها يقضي هداف ليبيا التاريخي علي البسكي (74 عاماً) فترة علاجه في تونس التي وصلها الأسبوع الماضي رفقة ابنه في رحلة علاجية على حسابه الخاص.

البسكي الذي قد لا يعرفه الكثيرون من أبناء الجيل الحالي هو أسطورة تهديفية ليبية بامتياز، حيث لعب لأندية طرابلس الكبرى “الإتحاد والأهلي والمدينة” وقبلهما مع الترسانة والمشعل الرياضي حمل فيها لقب هداف الدوري الليبي مرتين مع المدينة والإتحاد.

يقول عن نفسه أنه لم يتوقع أن يصبح لاعباً مشهورا حين كان يداعب الكرة في أزقة طرابلس القديمة قبل أن يمثل ليبيا في 44 مباراة دولية في مسيرة ختمها عام 1970 لعب فيها مع عديد اللاعبين الذين يقول أنه يكن لهم جميعا الحب والوفاء، فهم بحسبه “جيل أحب الكرة وحاول إمتاع الجمهور”.

وفي المحافل الدولية كان للبسكي، كما سماه المعلق الرياضي حسن الشغيوي، باع كبير إذ سجل رباعية كاملة في أول لقاء له في الدورة العربية الأولى بالمغرب عام 1961 في شباك منتخب السعودية والمنتهية بفوز المنتخب الليبي 1/5 وكان من أصغر لاعبي الدورة، وفي الدورة العربية الثانية بمصر عام 1965 انتزع لقب أحسن هداف في الدورة بعدد 14 الهدف وهو أعلى رقم في الأهداف المسجلة حتى في تاريخ البطولة الآن كما اختير في الدورة ضمن أفضل ثلاثة لاعبين رفقة السودانيين جاكسا لاعب وأمين زاكي ، وضمن أحسن إحدى عشر لاعباً أساسياً لمنتخب العرب.

وهو صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف هو صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف مع المنتخب الليبي بعدد 48 (هدف) البسكي صاحب الرقم القياسي رغم أنه لم يسجل في المسابقات المعتمدة لدى الفيفا (تصفيات أفريقيا وتصفيات كأس العالم ) بسبب قلة المشاركة للمنتخب الليبي حينها.

وفي دورة كأس العرب التي أقيمت في العراق عام 1966 تحصل علي البسكي على هداف الدورة بعد فوز منتخبنا الليبي على منتخب عُمان بنتيجة ثقيلة بلغت 21 هدفاً مقابل صفر كان نصيبه منها 9 أهداف.

وهذه إحصائية توضح المباريات التي سجل فيها البسكي مع المنتخب أكثر من ثلاث أهداف:-

سجل (7) أهداف في مباراة ليبيا و عمان 1966 م

سجل (5) أهداف في مباراة ليبيا واليمن 1966 م

سجل (4) أهداف في مباراة ليبيا و السعودية 1961م

سجل(4) أهداف في مباراة ليبيا وعمان 1965م

سجل (4) أهداف في مباراة ليببيا ولحج 1965م

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