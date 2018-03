المتوسط:

واصل فريق ماريتيمو البرتغالي انطلاقته في الدوري البرتغالي لكرة القدم، وحقق فوزا مستحقا على ضيفه فييرينسي بأربعة أهداف مقابل هدف، اليوم الجمعة، في الجولة الـ 28 من الدوري البرتغالي لكرة القدم .

ورفع ماريتيمو رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد فييرينسي عند 23 نقطة في المركز السابع عشر .

