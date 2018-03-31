فريق الجهاد بطلا لكأس ليبيا لكرة القدم المصغرة

أخبار ليبيا 24 – خاص
حقق فريق الجهاد فوزا على فريق نجوم الصابرية في نهائي ليبيا لكرة المصغرة بأربعة أهداف دون مقابل والذي استضافتها مدينة مصراتة .
وسجل أهداف فريق الجهاد هدفان ليوسف الشاوش وهدف لكل من هشام عاشور وجلال سويب.
وتحصل لاعب الجهاد يوسف الوشاش على جائزة أفضل لاعب في المباراة .
وأدار اللقاء الحكام عبدالرحيم مفتاح ويوسف بشير ومصطفى الحداد وبسام اعنيبة وراقب اللقاء نجيب خليفة .
وحضر حفل الختام والتتويج الذي أقيم بملعب السويحلي رئيس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم المصغرة ورئيس الإتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة وبحضور رؤساء لجنتي المسابقات العامة ولجنة التحكيم العامة .
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