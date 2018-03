«سلة أهلي طرابلس» تعزز صفوفها بالمحترف الأمريكي جاستن توبس

المتوسط

تعاقد النادي الأهلي طرابلس، مع المحترف الأمريكي لاعب كرة السلة الأمريكي جاستن توبس، الذي سبق وأن مثّل الأهلي طرابلس في البطولة العربية عام 2015.

ونشر المركز الإعلامي للنادي الأهلي طرابلس، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، صور التعاقد مع اللاعب المحترف، موضحة أن «بوتس» يجيد اللعب في أكثر من مركز كما أنه يمتاز بالسرعة والقوة، كما أنه يبلغ من العمر 30 عاما، وطوله 1.90سنتيمتر.

ويسعى الأهلي من خلال هذا التعاقد لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة السلة، خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات حاسمة في الدوري والكأس.

وكان قد وصل إلى العاصمة التونسية، الأربعاء الماضي، المحترف الأمريكي دواين متشل ‏للالتحاق ببعثة الفريق الأول ‏لكرة السلة بنادي الأهلي ببنغازي ليعزز‏ صفوف سلة الأهلي خلال مرحلة التتويج من بطولة الدوري الليبي كرة السلة.

