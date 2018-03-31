طارق التائب عن مباراة اعتزاله: الهلال لن يدفع أي أموال

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى نجم الكرة الليبية طارق التائب، اللاعب السابق بالهلال السعودي، ما تردد حول إلغاء مباراة اعتزاله، وأن إدارة النادي الأزرق لن تدفع أي مبالغ مالية؛ لإقامة الاحتفالية.

وأكد اللاعب الدولي الليبي، أن قرار إقامة المباراة متوقف على موافقة الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، وارتباطات نادي الهلال.

وكتب التائب، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي على الإنترنت “تويتر”، تغريده جاء فيها: “ننتظر موافقة الهيئة العامة للرياضة لإقامة المباراة، وجلست مع رجاء الله السلمي (وكيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة للإعلام والعلاقات)، ومن ناحية المبدأ موافقين على إقامة المباراة، وإن شاء الله عندي اجتماع مع المستشار في الفترة القادمة”.

ووجه حديثه لمن يرى أنه من الأفضل ألا يلعب الهلال، لأن وضعه الاقتصادي ليس بالجيد، قائلا: “الهلال مشارك في اعتزال طارق التائب فقط، لأني بعت حقوق المباراة إلى إحدى الشركات، ونادي الهلال لن يدفع أي مبلغ، وسيكون الضيف البارز في حفل اعتزالي”.

يذكر أن الهلال كان يخطط لاستضافة نظيره ريفر بليت الأرجنتيني، على ملعبه الجديد بالرياض، في مهرجان اعتزال لاعبه السابق.

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