المصراتي يظهر مع غيماريش للمرة الأولى

استدعى بيدرو مارتينز مدرب فيتوريا غيمارش البرتغالي اللاعب الدولي الليبي المعتصم المصراتي للمرة الأولى للفريق الأول لمواجهة بنفيكا مساء اليوم بالدوري البرتغالي.

المصراتي والذي يلعب لفريق الرديف سيحصل على فرصته الأولى مع الفريق الأول لفيتوريا غيمارش والذي يحتل المركز التاسع بالدوري البرتغالي في مواجهته لبنفيكا صاحب المركز الثاني، يشار إلى أن المصراتي انتقل للنادي البرتغالي في يناير من العام الماضي وارتبط بعقد مع الفريق يمتد حتى يونيو 2020.

ولم يتحصل اللاعب الليبي سابقا على فرصته مع الفريق الأول لفيتوريا غيماريش ، وبتواجده في قائمة فريقه بمباراة اليوم يكون اللاعب الليبي الثاني الذي يلعب في الدوري البرتغالي بعد حمدو المصري الذي يلعب بقميص ديسبوتيفو أفيس بنظام الإعارة من بنفيكا الذي تعاقد مع اللاعب الليبي الموهوب في صيف 2016.

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