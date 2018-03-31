ثلاثي الريال يغيب عن مباراة لاس بالماس

ينزل ريال مدريد ضيفا على لاس بالماس بتشكيلة يغيب عنها “كرستيانو رونالدو” و”مارسيلو” و”توني كروس” ، وقرر “زين الدين زيدان” مدرب الفريق إراحة جزء من لاعبيه الأساسيين واستبعادهم من القائمة قبل مواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء القادم.

وحول “زيزو” كامل تركيزه صوب بطولة أبطال أوروبا ، كما سيحاول الفريق الملكي تحقيق الفوز بأقل الجهود لمواصلة الصراع على المركز الثاني مع أتلتيكو مدريد وإنهاء الموسم بأفضل طريقة بعد ضياع فرصة المنافسة على اللقب.

وعانى ريال مدريد في آخر زيارة للاس بالماس حينما فرض الأخير التعادل على الريال بثلاثة أهداف لهدف قبل أن يخطف الريال بعدها لقب الليغا في الموسم الماضي ، فيما فاز ريال مدريد في مباراة الذهاب بثلاثية بيضاء على أرضية سانتياغو بيرنابيو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية