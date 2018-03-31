صلاح يخطف الفوز لليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز

عين ليبيا

انتزع المصري محمد صلاح فوزًا خاطفًا لليفربول على مضيفه كريستال بالاس في وقت متأخر من مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليترك أصحاب الأرض مهددين بالهبوط.

و استقبل صلاح تمريرة أندي روبرتسون ليسكنها مرمى وين هنسي حارس كريستال بالاس في الدقيقة 84 من المباراة لتنتهي المبارة بفوز ليفربول بنتيجة 2-1.

ويستضيف ليفربول مانشيستر سيتي في ربع نهائي دوري الأبطال يوم الأربعاء ثم يلتقي إيفرتون السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 29 هدفًا، معززًا موقعه كهداف المسابقة في الموسم الحالي بفارق خمسة أهداف عن أقرب منافسيه هاري كين.

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