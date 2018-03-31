التعاون يتغيًب أمام أهلي بنغازي، والأندلس يتعادل مع التحدي

تغيب فريق التعاون عن الحضور في المباراة المقررة أن تلعب السبت أمام مستضيفه الأهلي بنغازي، على أرضية ملعب بنينا، ضمن منافسات الجولة التاسعة إيابا لحساب المجموعة الأولى من الدوري الممتاز.

وأعلن حكم المباراة انتهاءها لصالح الأهلي بنغازي بعد اكتمال الدقائق القانونية لانتظار التعاون؛ ليعزز الأهلي صدارته للمجموعة الأولى برصيد 25 نقطة.

ولحساب المجموعة الثانية حسم التعادل السلبي لقاء الأندلس وضيفه التحدي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب امساعد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من إياب الدوري الممتاز.

وبهذا التعادل الأول للتحدي رفع رصيده من النقاط إلى 19 نقطة من تسع مباريات، بينما حقق الأندلس النقطة الثالثة له من 10 مباريات.

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