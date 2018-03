مدرب ليفوبول ينفي رحيل صلاح عن الفريق

المتوسط:

علق كلوب المدير الفني لليفربول، على خبر رحيل محمد صلاح من صفوف الفريق خلال الموسم الجديد، معربا عن اطمئنانه وعدم قلقه إزاء ذلك، مؤكدا أن صلاح لن يرحل.

ولفتت تقارير صحفية إلى وجود اهتمامات من جانب ريال مدريد للتعاقد مع صلاح خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بعد ظهوره بمستوى جيد في موسمه الأول مع ليفربول.

وقاد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوز صعب على حساب كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جاءت ضمن الأسبوع الـ32 من البريميرليج.

