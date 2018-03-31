الشريف والأهلي بنغازي يحضران والتعاون في خبر كان

بنغازي 31 مارس 2018 (وال)- على أرضية ملعب شهداء بنينا، حضر مساء اليوم السبت طاقم التحكيم وفريق الأهلي بنغازي وتغيب ضيفه التعاون، حيث إن المباراة تندرج ضمن لقاءات المجموعة الأولى من منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وانتظر حكم اللقاء أيمن الشريف المدة القانونية، ليطلق بعدها صافرة النهاية معلنًا عن تفوق الأهلي بنغازي بنتيجة هدفين دون رد، ويبقي وحيدًا في صدارة المجموعة الأولى برصيد 25 نقطة، فيما بقي التعاون عند النقطة 19.

ووسط حضور جماهيري أطلق الحكم المكلف بهذه المباراة أيمن الشريف صافرته معلنًا عن تفوق الأهلي دون لعب وخوض اللقاء أمام التعاون، لاسيّما وأن سبب عدم حضور التعاون هو مطالبة النادي من الاتحاد الليبي لكرة القدم بتأجيل اللقاء حتى يلعب الأهلي بنغازي لقاءه المؤجل أمام القرضابية . (وال – بنغازي ) س أ/ ر ت

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