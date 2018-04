بالفيديو| مشادة بين لاعبي «طائرة أهلى بنغازى» و«سموحة» المصري

شهد مباراة فريق الكرة الطائرة بنادي أهلى بنغازى أمام نظيره المصري بنادى سموحة مشادة عنيفة بين لاعبى الفريقين فى إطار خامس أيام البطولة الأفريقية للأندية التى يستضيفها النادى الأهلى بالقاهرة.

كان فريق سموحة قد فاز أمس الجمعة على الشرطة البنينى بنتيجة 3/0 فى إطار رابع أيام المنافسة، ليضمن التأهل إلى ربع النهائى.

ومن المقرر أن تحصل الفرق المشاركة فى البطولة على راحة من المباريات غدا الأحد قبل مواجهات ربع النهائى.

