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اليوفي يسقط الميلان في قمة الدوري الإيطالي

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تجاوزاليوفي فريق الميلان في قمة الدوري الإيطالي وعلى ملعب الأليانز في تورينو، بعد مباراة شهدت تنافسا كبيرا بين الفريقين.

ودخل اليوفي أجواء اللقاء مبكرا حيث تمكن نجمه الأرجنتني باولو ديبالا من هز شباك الضيوف في الدقيقة الثامنة ليعلن تقدم فريقه في كلاسيكو الكرة الإيطالية.

ولكن شموخ الميلان لم يسمح لهم بالاستسلام لهذا كانت هجماتهم حاضرة في دقائق الشوط الأول ليتمكن الوافد الجديد وكابتن الروسنيري ليوناردو بونوتشي من تعديل النتيجة وهز شباك زميله السابق جيجي بوفون.

وفي الشوط الثاني ظهر كوادردو ومنح الأسبقية من جديد للسيدة العجوز، وفي ذات الوقت الذي كان يبحث فيه الميلان عن تعديل النتيجة ظهر سامي خضيرة وقضى على أحلام الميلانيستا ومنح اليوفي التقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف ليطلق بعدها بدقائق حكم المباراة صافرته معلنا فوز البيانكونيري.

ورفع هذا الفوز رصيد اليوفي إلى النقطة 78 ليبتعد عن الصدارة بفارق 4 نقاط عن نابولي، بينما توقف رصيد ميلان بهذه الخسارة عند النقطة 50 في المركز السادس بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الرابع إنتر ميلان.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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