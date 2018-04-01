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برشلونة يخطف نقطة من إشبيلية في الليغا

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لايزال الصراع قائما في الدوري الأسباني خاصة بعدما استطاع برشلونة خطف نقطة مهمة من إشبيلية في آخر دقائق المباراة التي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان لحساب الجولة الثلاثين من الليغا.

حيث بادر أصحاب الأرض في التسجيل في الدقيقة السادسة والثلاثين عن طريق فرانكو فازكويز وضاعف النتيجة لإشبيلية لويس مورييل في الدقيقة الخمسين.

ولكن دخول النجم الأرجتنيني ليونيل ميسي إلى الملعب قلب موازين المباراة، حيث استطاع البلوغرانا في دقيقتين فقط قلب الخسارة إلى تعادل عن طريق لويس سواريز في الدقيقة الثمانة والثمانين، ومن ثم ميسي في الدقيقة التاسعة والثمانين ليحافظ برشلونة بذلك على سجله الخالي من الخسائر هذا الموسم في الليغا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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