الريال يفوز بالثلاثة على لاس بالماس

حقق ريال مدريد فوزا مهما على حساب لاس بالماس بثلاثية نظيفة، في ملعب دي غران كناريا، لحساب الجولة ثلاثين من الليغا.

وافتتح الويلزي غاريث بيل التسجيل للمرينغي في الدقيقة السادسة والعشرين قبل أن يضاعف كريم بنزيمة النتيجة للملكي من علامة الجزاء في الدقيقة التاسعة والثلاثين.

ومن علامة الجزاء أيضا، عاد غاريث بيل ليمضي على هدفه الثالث لريال مدريد.

وشهدت مباراة لاس بالماس غياب نجم النادي الملكي كرستيانو رونالدو بعد أن قرر زين الدين زيدان إراحته قبل مواجهة اليوفي الثلاثاء في ربع نهائي دوري الأبطال.

ورفع ريال مدريد بهذا الفوز رصيده إلى ثلاثة وستين نقطة في المركز الثالث خلف أتلتيكو مدريد.

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