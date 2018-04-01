الهلال وبنغازي الجديدة يتفوقان في دوري كرة اليد

بنغازي 01 أبرايل 2018 ( وال ) – جرت بصالة الألعاب الرياضية المغطاة في نادي النجمة مباريات الأسبوع السادس من الدوري الليبي لكرة اليد لفرق المنطقة الشرقية، وذلك بإقامة مبارتان.

ففي اللقاء الأول الذي جرى – أمس السبت – وقاده الحكمان مرعي الفقيه ورمضان المنفي التقى فريقا السلفيوم وبنغازي الجديدة لكرة اليد، في المباراة التي جمعت الفريقين بقاعة نادي النجمة.

ونجح فريق بنغازي الجديدة في الظفر بنتيجة اللقاء 36 هدفاً مقابل 22 هف، وقد أنتهى الشوط الأول لصالح بنغازي الجديدة بنتيجة 18 نقطة مقابل 9 نقاط.

وفي اللقاء الثاني بذات الصالة الرياضية تمكن فريق الهلال لكرة اليد من تحقيق فوزاً مهماً على المروج بفارق هدف وحيد بنتيجة 22 هدف مقابل 21 هدف، حيث توسط اللقاء الحكمان عصام بن شتوان ومرعي الفارسي.

الشوط الأول بين الفريقين أنتهى بالتعادل الإيجابي 11 هدف مقابل 11 هدف، ففي الشوط الثاني نجح الهلال من تحقيق الفوز بنتيجة 22 هدف مقابل 21 هدف. ( وال – بنغازي ) م ب / س أ

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