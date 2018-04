وفد من فيفا يحضر مباراة الاتحاد والشرارة لدراسة رفع الحظر عن ملاعب ليبيا

المتوسط:

أعلن مصدر في الاتحاد الليبي لكرة القدم، أن وفدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم سيزور لطرابلس يوم الثلاثاء المقبل، سَيحضر مُباراة يوم الأربعاء بين الاتحاد والشرارة.

وأوضح المصدر أن تأتي في إطار دراسة إمكانية رفع الحظر الجزئي عن الملاعب الليبية، حيث ستستمر الزيارة لأربعة أيام.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أصدر قرارا سابقا حظر فيه اللعب على ملاعب ليبيا بسبب ما شهدته البلاد من أحداث أمنية.

ومؤخرًا، أصدر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو، أمس الجمعة، قرار مصيري بالسماح باستضافة العراق للمباريات الدولية الرسمية في 3 مدن، منهيا بذلك حظرا على الملاعب العراقية استمر منذ الغزو الأميركي في 2003.

وأوضح إنفانتينو، في اجتماع لمجلس الفيفا في بوغوتا، بشأن العراق، أنهم قرروا إتاحة إقامة المباريات الدولية (الرسمية) لنحو عام، في المدن الثلاث التي اختبرنا فيها إقامة تلك المباريات، وهي أربيل والبصرة وكربلاء.

