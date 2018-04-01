ألفيس ينفرد برقم قياسي لم يحققه ميسي ولا رونالدو

قالت صحيفة “آس” الإسبانية إن البرازيلي داني ألفيس انفرد برقم قياسي لم يحققه لا الأرجنتيني ليونيل ميسي ولا البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأصبح داني ألفيس ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم، بعد فوز فريقه بكأس الرابطة الفرنسية.

وجاء التتويج عقب فوز الفريق الباريسي على منافسه موناكو بثلاثية نظيفة.

وأشارت “آس” إلى أن تتويج سان جيرمان جعل ألفيس أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب الرسمية في تاريخ اللعبة.

وأضافت الصحيفة أن مدافع منتخب أحرز خلال مسيرته الكروية حتى الآن 36 لقب “23 لقب مع برشلونة، ولقب مع فريقه البرازيلي باهيا، ولقبين مع باريس سان جيرمان، ولقبين مع يوفنتوس الإيطالي وثلاثة ألقاب مع البرازيل وخمسة ألقاب مع إشبيلية”.

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