تحرك لرفع الحظر عن ملاعب ليبيا

يزور وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، العاصمة طرابلس الثلاثاء المقبل، لتقديم جملة من المساعدات وتقييم الوضع الأمني في البلاد، من أجل التعاون لرفع الحظر عن الملاعب الليبية.

وبحسب المركز الإعلامي لاتحاد الكرة، فمن المنتظر أن ينظر الوفد في بعض البرامج التطويرية المقدمة من الفيفا لاتحاد الكرة، فضلا عن جولة سيقوم بها الوفد في العاصمة لتقييم الوضع الأمني الذي يقف عائقا عن رفع الحظر المفروض على الملاعب الليبية.

وستشمل الجولة، التي ستنطلق الأربعاء من مقر اتحاد الكرة، زيارة ملعبي طرابلس الدولي والأكاديمية، كما سيتابع الوفد مباراة الاتحاد والشرارة في الدوري الممتاز.

ويضم الوفد كل من السويسري فيرون موسينقو، مدير إدارة الاتحادات الوطنية بالفيفا، والفرنسي محمد طه، عضو إدارة الاتحادات الوطنية بالاتحاد الدولي.

وتعتبر هذه الخطوة الأولى لاتحاد كرة القدم بولايته الحالية لمحاولة الاستفادة من أنشطة الفيفا، وكذلك التحرك لفك الحظر عن الملاعب الليبية.

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