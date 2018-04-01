مانشستر يونايتد يجهز 200 مليون إسترليني لضم 10 صفقات في الصيف

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن دعم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحمر بـ200 مليون إسترليني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما أشارت إليه صحيفة “ميرور”الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر يونايتد أعلنت عن استعدادها لدعم الفريق خلال ميركاتو الصيف ورصدت مبلغ 200 مليون إسترليني لدعم “الريد ديفيلز” للمنافسة على الألقاب بالموسم المقبل.

يأتي هذا في الوقت الذي وضع فيه البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد عدة أسماء لدعم صفوف فريقه على رأسهم توني كروس ورافاييل فاران من ريال مدريد وماركينيوس وماركو فيراتي من باريس سان جيرمان ثم أليكس ساندرو من يوفنتوس.

فيما اشتملت القائمة على كل من جورجينيو لاعب وسط نابولي ودانى روز وتوبي ألدرفايرلد من توتنهام وهيكتور بيليرين مدافع أرسنال وأخيرًا كيران تييرني لاعب سيلتك الأسكتلندي.

ويستعد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إلى إحداث ثورة داخل صفوف الفريق ببيع الفرنسي بول بوجبا الذي أعلن رغبته في الرحيل عن “أولد ترافورد”، والاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين أمثال دالي بليند وماركوس روخو وماتيو دارميان وكريس سمولينج وفيل جونز.

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